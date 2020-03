Aby veľkohubý Matovič nebol stíhaný za krivé obvinenie

V čase prebiehajúcej celosvetovej pandémie, ktorá je tou najrozsiahlejšou za posledné roky, boli do praxe zavedené rôzne celoštátne bezpečnostné opatrenia a obmedzenia, na ktoré sme doteraz neboli zvyknutí.

Niektoré štátne procesy sú pre nás novinkou, avšak nie je to nič prekvapivé, nič výnimočné. Situácia si to vyžaduje. Medzinárodný, aj domáci obchod v obmedzenom režime beží aj počas pandémie a ekonomické pravidlá trhovej ekonomiky nejaký koronavírus nezmení a ani nezruší. Keď rastie dopyt pri obmedzenej ponuke, tak výsledkom je aj nárast ceny. Pri nárazovom raste dopytu, na ktorý nedokáže reagovať ponuka (dostatočná výroba) napr. po zdravotníckom materiáli a vybavení, tak je logické, že podnikatelia v dôsledku maximalizácie svojho zisku uprednostnia v uspokojení potrieb práve zákazníka, ktorý ponúkne najvyššiu cenu. Z toho logicky vyplýva, že trhová cena po daných produktoch celkovo narastie. Je to úplne normálny jav v prostredí voľného trhu. To by vládna koalícia, ktorá má k dispozícií "najpovolanejšieho" ekonóma Sulika, mala ovládať a odrapotať aj o polnoci v polospánku.

Pán premiér Matovič zabudol, že už nie je opozičný poslanec, ktorý len vykrikuje z poslaneckej lavice a šaškuje mimo nej, ale má sa prinajmenšom aspoň tváriť, že je štátnik. Je totižto PREMIÉR Slovenskej republiky so všetkým, čo k tomu patrí, teda aj vystupovaním. To, že nepozná všetky zákony a procesy v štátnej správe sa dá odpustiť, veď nikto to od neho ani nečaká. No nedá sa odpustiť jeho primitívne správanie a vystupovanie. Narážam na prípad riaditeľa Správy štátnych hmotných rezerv Kajetána Kičuru. Nejdem ho obhajovať ani lynčovať.

Je však neprípustné od stola obviniť človeka a mediálne ho „zavraždiť“ bez toho, aby na to pán premiér mal adekvátne dôkazy. Mávať pár papiermi nestačí. Viete pán premiér, koľko trvá kontrola procesu verejného obstarávania??? Ak nie, opýtajte sa napríklad Najvyššieho kontrolného úradu alebo Úradu pre verejné obstarávanie. Netrvá ani hodinu, ani deň a ani týždeň. Na začiatok stačí možno zákon o kontrole v štátnej správe (https://www.epi.sk/zz/1996-10).

To, čo predviedol pán Matovič na tlačovke po návšteve Správy štátnych hmotných rezerv SR bolo len primitívne politické divadlo, kde si neuvedomil následky a dopady svojho konania. Pretože sa môžeme domnievať, že budú padať žaloby a možno aj žaloby veľkých nadnárodných spoločností voči nie Matovičovi, ale voči Slovenskej republike.

Pán premiér bol dlhé roky opozičným poslancom NR SR, isté obdobie však aj poslancom vládnej koalície. Žeby platilo pravidlo zlodej kričí chyťte zlodeja? Nestačí len kričať a ukazovať, že ten kradne, henten kradne, všetko sú to mafiáni, zlodeji....to situáciu nevyrieši. Koľko prípadov, na ktoré upozornil pán Matovič skončilo potrestaním vinníkov?

Nalejme si čistého vína. Nestačí ukazovať, že ten a ten je zlodej! V prvom rade je potrebné zmeniť zákon o verejnom obstarávaní, zaviesť hmotnú zodpovednosť politikov, zaviesť preukazovanie pôvodu majetku aj rodinných príslušníkov poslancov a vysokých štátnych úradníkov, samozrejme sfunkčniť súdnictvo a činnosť policajného zboru či prokuratúry. To všetko musí prejsť zásadnou zmenou systému, a nielen výmenou poslušných figurantov. Predpokladám, že dôležité sú aj zmeny trestného zákona. Taký zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti je len ďalší výsmech ľuďom, ktorí sa rozhodli poukázať na protispoločenskú činnosť v domnienke, že sú chránení. Tento zákon akurát dobre slúži na odhaľovanie "nie našich" ľudí.